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Şırnak’ta koruma polisi futbolcuyu darp etti!

Şırnak'ta koruma polisi futbolcuyu darp etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 02.05.2025 00:15
Şırnak'ta oynanan Amatör Lig Play-Off mücadelesinde Cizre Botanspor ile Silopigücü Gençlikspor arasından oynan karşılaşmada, Silopigücü Gençlikspor'un maçın uzatma dakikalarında attığı golün ardından çıkan olaylarda, emniyet amiri Şuayip Öğdür'ün koruması futbolcuyu darp etti. Çıkan arbede kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
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