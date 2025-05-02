02 Mayıs 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Şırnak'ta koruma polisi futbolcuyu darp etti!
Şırnak'ta oynanan Amatör Lig Play-Off mücadelesinde Cizre Botanspor ile Silopigücü Gençlikspor arasından oynan karşılaşmada, Silopigücü Gençlikspor'un maçın uzatma dakikalarında attığı golün ardından çıkan olaylarda, emniyet amiri Şuayip Öğdür'ün koruması futbolcuyu darp etti. Çıkan arbede kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.