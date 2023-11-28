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Şırnak’ta kaybolan genci arama çalışmaları! Kayıp genç 3 ülkenin birleştiği yerde aranıyor

A Haber
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Giriş: 28.11.2023 15:50
Şırnak Cizre'de kaybolan 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiralp'i arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmaları Türkiye, Irak ve Suriye sınırlarının birleştiği noktada devam ediyor.
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Şırnak’ta kaybolan genci arama çalışmaları!
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