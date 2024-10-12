12 Ekim 2024, Cumartesi
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Şırnak'ta ilk defa rotablatör işlemi
Göğsündeki şiddetli ağrı nedeniyle Şırnak Devlet Hastanesine başvuran 75 yaşındaki Halime Encu'nun kireçlenerek kalp damarının tıkandığı anlaşıldı. Tıkanan damarı Şırnak'ta ilk defa rötablatör cihazı kullanılarak açıldı.