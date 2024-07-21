Şırnak’ta Gabar Dağı petrol sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altında kalan işçiler var...

Şırnak’ta Gabar Dağı petrol sahasında çalışma sırasında, sondaj kulesi bilinmeyen bir nedenle devrildi. Enkaz altında kalan işçilerin çıkarılması için çalışma başlatıldı. İlk belirlemelere göre kazada 3 işçi yaralandı. Şırnak Valisi Cevdet Atay göçükteki son durumu A Haber ekranlarında anlatırken "Mağara yapıları nedeniyle çökme oldu. Göçük altında bir işçi bulunuyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...