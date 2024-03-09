Şırnak’ta düğünleri aratmayan köprü açılışı! Halaylar çekildi, havai fişek gösterisi yapıldı

Teröristlerden arındırılan başka bir bölge, Şırnak’ın Cizre ilçesi… ilçede kayyum tarafından yönetilen belediye tarafından inşa ettirilen asma köprünün açılışı, düğün havasında geçti. Binlerce kişinin katıldığı açılışta, Cizreliler canlı müzik eşliğine halay çekti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN