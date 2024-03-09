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Şırnak’ta düğünleri aratmayan köprü açılışı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2024 09:07
Teröristlerden arındırılan Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayyum tarafından yönetilen beledinin inşa ettiği  asma köprünün açılışı, düğün havasında geçti. Binlerce kişinin katıldığı açılışta, Cizreliler canlı müzik eşliğine halay çekti.
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