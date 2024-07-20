20 Temmuz 2024, Cumartesi
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Şırnak'ta bu yıl 25 bin gence yüzme öğretilmesi hedefleniyor
Şırnak'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2018'de başlattığı 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün bu yılki hedefi 25 bin gence yüzme öğretmek.