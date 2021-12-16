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Şırnak’ta 4 yıldır yaylada tek başına yaşıyor

İHA
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Giriş: 16.12.2021 12:23
Güncelleme:16.12.2021 12:36
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin 2 bin 650 rakımlı Faraşin yaylasında Abulmenav Aslan, 4 yıldır tek başına eksi 30 derecede yaşıyor. Ailesi Van'da olan Aslan, 2 at, 1 köpek ve 25 koyunuyla hayatını sürdürüyor.
4 yıldır yaylada tek başına yaşıyor
4 yıldır yaylada tek başına yaşıyor
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