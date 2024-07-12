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Şırnak’ta 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2024 14:22
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen “Bozdoğan-49” operasyonunda 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildiğini duyurdu.
Şırnak’ta 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi
Şırnak’ta 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi
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