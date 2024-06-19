Şirince’nin ünü nereden geliyor?

En iyi 54 turizm köyünden biri seçilen İzmir Şirince'de Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanıyor. A Haber muhabiri Tayfun Er detayları o noktadan aktardı.

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