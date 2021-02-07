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Sıra dışı intikam! Profesyonel dövüşçü kendisini yaralayan buzdan böyle intikam aldı

DHA
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Giriş: 07.02.2021 10:48
Güncelleme:07.02.2021 11:14
Gürcistan'da bir profesyonel dövüşçü buz tutan nehire girmek isterken kendini yaralamıştı. Aynı nehire bu kez intikam almak için giden adam bakın ne yaptı?

Gürcistan'da bir profesyonel dövüşçü buz tutan nehire girmek isterken kendini yaralamıştı. Aynı nehire bu kez intikam almak için giden adam bakın ne yaptı?

Sıra dışı intikam! Profesyonel dövüşçü kendisini yaralayan buzdan böyle intikam aldı SIRA DIŞI İNTİKAM! PROFESYONEL DÖVÜŞÇÜ KENDİSİNİ YARALAYAN BUZDAN BÖYLE İNTİKAM ALDI
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Sıra dışı intikam!
Sıra dışı intikam!
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