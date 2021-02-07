Sıra dışı intikam! Profesyonel dövüşçü kendisini yaralayan buzdan böyle intikam aldı

Gürcistan'da bir profesyonel dövüşçü buz tutan nehire girmek isterken kendini yaralamıştı. Aynı nehire bu kez intikam almak için giden adam bakın ne yaptı?

Gürcistan'da bir profesyonel dövüşçü buz tutan nehire girmek isterken kendini yaralamıştı. Aynı nehire bu kez intikam almak için giden adam bakın ne yaptı?