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31.12.2019

Sır cinayetler mucize kavuşmalar... 2019'da Müge Anlı'ya damga vuran olaylar

Kimi zaman tüyler ürperten olaylar zincirini çözdü bazen de mucize kavuşmalara imzalar atarak yılların özlemine son verdi. ATV'nin sevilen programcısı Müge Anlı, yer yıl olduğu gibi bu yıl da ele aldığı konularla milyonları ekrana kilitledi. 2019'a damga vuransa şüphesiz ki 'Palu Ailesi'ydi. İşte 2019'da Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damga vuran olaylar...

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