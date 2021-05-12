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Siparişler kapıda birikti! Çok sayıda ülke kapış kapış alıyor

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Giriş: 12.05.2021 08:47
Güncelleme:12.05.2021 08:54
Antalya'da çiftçi Ali Kaçak, 11 yıldır ailesiyle birlikte cam sera içine kurduğu üretim havuzlarında süs balığı üretip yetiştirerek satıyor. Ali Kaçak, sebze üretimini bıraktıktan sonra oğlu Kemal ve kızı Elif ile birlikte cam serada süs balığı üretimine başladı. İç piyasanın talebini karşılamakta bir hayli zorlandıklarını söyleyen Kaçak, "Yıllık 300 binin üzerinde balık yetiştirme potansiyelimiz var" dedi.
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