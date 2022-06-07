07 Haziran 2022, Salı
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Sipariş bırakmaya giden kuryenin motosikleti sele kapıldı
Ankara’nın Çankaya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası çok sayıda otomobil ve çöp konteyneri sele kapılarak sürüklendi. Bir motokurye ise apartmana siparişi bırakmaya gittiği sırada motosikleti sele kapıldı. O anlar cep telefonun kamerasına yansıdı.