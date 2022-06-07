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Sipariş bırakmaya giden kuryenin motosikleti sele kapıldı

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Giriş: 07.06.2022 23:00
Ankara’nın Çankaya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası çok sayıda otomobil ve çöp konteyneri sele kapılarak sürüklendi. Bir motokurye ise apartmana siparişi bırakmaya gittiği sırada motosikleti sele kapıldı. O anlar cep telefonun kamerasına yansıdı.
Sipariş bırakmaya giden kuryenin motosikleti sele kapıldı
Sipariş bırakmaya giden kuryenin motosikleti sele kapıldı
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