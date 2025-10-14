Günümüzün en yaygın hastalıklarından biri sinüzit. Özellikle kış mevsiminin gelmesi ile birçok insanın derdi bu hastalık oluyor. Peki, sinüzit nedir? Nasıl tedavi edilir? Doğal yöntemleri de var mı? Detaylar haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN