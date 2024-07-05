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Sinsi plan tutmadı öldürmek isterken ölümden döndü! Eski sevgilinin üzerine kamyonetini sürmek isterken....

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.07.2024 00:06
Nevşehir'de eski kız arkadaşını öldürmek isteyen şahıs ölümden döndü. İddiaya göre arkadaşı ile yol kenarında oturan eski sevgilinin üzerine kamyonetini süren kişi uçuruma düşen aracını bırakıp kaçtı
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