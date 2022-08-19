19 Ağustos 2022, Cuma
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Sinop'taki Gülten İnan cinayetinde SON DAKİKA! Otomobili cesediyle yakmış...
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobili yanmış halde bulunup, gölette cesedine ulaşılan 52 yaşındaki Gülten İnan'ın, borç-alacak nedeniyle 36 yaşındaki Kadir Karabulut tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet sonrası yakalanan ve öldürdüğü İnan'ı aracıyla birlikte yaktığı, ardından cesedini de gölete attığı belirlenen Karabulut, tutuklandı.