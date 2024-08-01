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Sinop’ta trafik kazası: 8 yaralı

Sinop’ta trafik kazası: 8 yaralı

İHA
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Giriş: 01.08.2024 16:11
Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
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