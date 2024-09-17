Sinop’ta tekne yangını

Yangın, 10.00 saatlerinde Sinop Mendirek'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mendirekte bağlı bulunan O.G'ye ait teknede güneş enerjisinden aküye giden kabloların tutuşması sonucu yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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