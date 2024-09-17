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Sinop'ta tekne yangını

Sinop'ta tekne yangını

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 12:23
Yangın, 10.00 saatlerinde Sinop Mendirek'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mendirekte bağlı bulunan O.G'ye ait teknede güneş enerjisinden aküye giden kabloların tutuşması sonucu yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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