Sinop'ta şaşkına çeviren olay! Yolu söküp mezar yaptılar

Sinop'ta fıkra gibi bir olay yaşandı. Eski belediye çalışanı Çukurbağı Mezarlığı'nda yola defnedildi. Mezarı görenler şoka girerken, kaldırım taşları sökülerek yapılan mezar etrafı mermerle kapatılarak 2 kişilik hale getirildi.