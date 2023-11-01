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Sinop'ta şaşkına çeviren olay! Yolu söküp mezar yaptılar

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Giriş: 01.11.2023 09:33
Sinop'ta fıkra gibi bir olay yaşandı. Eski belediye çalışanı Çukurbağı Mezarlığı'nda yola defnedildi. Mezarı görenler şoka girerken, kaldırım taşları sökülerek yapılan mezar etrafı mermerle kapatılarak 2 kişilik hale getirildi.
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