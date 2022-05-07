Sinop'ta kuvvetli sağanak! Trabzon'da heyelan

Kastamonu ve Sinop'tan sel, Trabzon'dan ise heyelan haberleri geliyor. Kuvvetli sağanak yer yer sele ve taşkınlara neden oldu. Sel nedeniyle Sinop-Kastamonu arasındaki bazı yollar kapandı. Akçaabat-Düzköy Yolu’ndaki heyelan kameraya yansıdı. Bölgedeki son durumu A Haber ekibinden Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.

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