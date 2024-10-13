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Sinop’ta kestane festivali! A Haber canlı yayınında renkli görüntüler

Sinop’ta kestane festivali! A Haber canlı yayınında renkli görüntüler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 14:09
Sinop'ta kestane festivali düzenlendi. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan etkinlikten detayları aktardı.
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