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Sinop’ta istinat duvarı yıkıldı! 7 katlı bina boşaltıldı

Sinop’ta istinat duvarı yıkıldı! 7 katlı bina boşaltıldı

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 09:02
Sinop'ta 2 gündür şiddetli sağanak etkiliydi. Taşkınlar oluştu, bazı yollarda hasar oluştu. Sağanak sonrası ise 7 katlı bir binanın istinat duvarı yıkıldı. Tedbir amaçlı bina boşaltıldı.
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