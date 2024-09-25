Sinop’ta istinat duvarı yıkıldı! 7 katlı bina boşaltıldı

Sinop'ta 2 gündür şiddetli sağanak etkiliydi. Taşkınlar oluştu, bazı yollarda hasar oluştu. Sağanak sonrası ise 7 katlı bir binanın istinat duvarı yıkıldı. Tedbir amaçlı bina boşaltıldı.

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