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Sinop'ta fırtına kabusu! uçan çatı yan apartmandaki evin içine girdi

İHA
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Giriş: 30.11.2021 17:01
Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu. Bir apartmanın uçan çatısı, başka bir apartmanın evine girdi. İlçede öğle saatlerinde başlayan şiddetli fırtına hayatı felç etti. Çok sayıda apartmanın çatısı uçtu, bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi. Şiddetli fırtına nedeniyle bir apartmandan kopan çatı, yan binadaki evin içerisine girdi. Evde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Cumhuriyet Caddesi'nde bir apartmanın çatısının uçarak başka bir apartmana çarparak parçalanması kameralara yansıdı.
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