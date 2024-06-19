19 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Sinop'ta çıkan yangında 5 ev küle döndü

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.06.2024 12:12
Güncelleme:19.06.2024 12:12
Sinop'un Durağan ilçesi Cevizlibağ köyünde meydana gelen yangında 5 ev küle döndü.
15 yaşındaki Cafer, zayıflamak için bisiklet bekliyor
15 yaşındaki Cafer, zayıflamak için bisiklet bekliyor
Sinop’ta çıkan yangında 5 ev küle döndü
Sinop'ta çıkan yangında 5 ev küle döndü
Herkes bayram tatilinde onlar görevinin başında
Herkes bayram tatilinde onlar görevinin başında
Orman yangınlarına 7/24 takip
Orman yangınlarına 7/24 takip
Şile’de at paniği! İnsanların arasına böyle daldı
Şile'de at paniği! İnsanların arasına böyle daldı
Sahada tilki var
Sahada tilki var
Termal kaplıcalara yoğun ilgi
Termal kaplıcalara yoğun ilgi
Bayram ziyaretine giderken böyle uçtu
Bayram ziyaretine giderken böyle uçtu
Kritik duruşmada neler yaşandı?
Kritik duruşmada neler yaşandı?
Osmaniye’de bamya hasadı
Osmaniye'de bamya hasadı
Bayramın son gününde İstanbul
Bayramın son gününde İstanbul
Padişah sofralarının vazgeçilmez lezzeti damak çatlatıyor
Padişah sofralarının vazgeçilmez lezzeti damak çatlatıyor
Daha Fazla Video Göster