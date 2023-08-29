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Sinop'ta çevre felaketi! Kanalizasyon suyu arıtma olmadan denize dökülüyor

A Haber
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Giriş: 29.08.2023 12:04
Son dakika haberleri… Sinop'ta bir çevre felaketi yaşanıyor. Kanalizasyon suyu arıtma olmadan denize dökülüyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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