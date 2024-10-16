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Sinop'ta abart egzoz kullanan sürücülere ceza

Sinop'ta abart egzoz kullanan sürücülere ceza

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 12:16
Güncelleme:16.10.2024 12:16
Sinop'ta çevreyi rahatsız eden abart egzoz kullanımı nedeniyle 91 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Sinop’ta abart egzoz kullanan sürücülere ceza
Sinop'ta abart egzoz kullanan sürücülere ceza
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