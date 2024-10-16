16 Ekim 2024, Çarşamba
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Sinir krizi geçirdi, öfkesini ATM’den çıkardı!
Antalya'nın Alanya ilçesinde sinir krizi geçiren bir kişi, sopa ve çöp bidonlarıyla ATM makinalarını kullanılamaz duruma getirdi. Öte yandan olayı gerçekleştiren şahıs, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Saldırı anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.