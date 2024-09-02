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Sınır kapısında tır şoförleri arasında çıkan kavga kamerada

Sınır kapısında tır şoförleri arasında çıkan kavga kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 09:10
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda tır sürücüleri arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu bir sürücü yaralandı. Kavga anları ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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