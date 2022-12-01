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Sınıf arkadaşı tarafından öldürülmüştü! 12 yaşındaki Fatmanisa son yolculuğuna uğurlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.12.2022 14:38
Mersin'in Toroslar ilçesinde, yaşıtı arkadaşı tarafından okul tuvaletinde darbedilip, bıçaklanarak öldürülen 7'nci sınıf öğrencisi Fatmanisa Yürekli'nin cenazesi, toprağa verildi.
12 yaşındaki Fatmanisa son yolculuğuna uğurlandı
12 yaşındaki Fatmanisa son yolculuğuna uğurlandı
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