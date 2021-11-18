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Sinem Kobal hamile mi? Cinsiyet belli oldu mu?

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Giriş: 18.11.2021 09:03
5 yıl önce nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, geçen yıl ekim ayında kızları Lalin'i kucaklarına alarak anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Ünlü çift hakkında flaş bir iddia ortaya atarak Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı belirtilmişti. Bu dedikodular karşısında sessizliğini korurken Sinem Kobal'dan gözleri üstüne çeken bir paylaşım geldi.
Sinem Kobal hamile mi? Cinsiyet belli oldu mu?
Sinem Kobal hamile mi? Cinsiyet belli oldu mu?
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