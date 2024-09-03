03 Eylül 2024, Salı
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Sineber Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor! Hakkari’nin gizli kanyonu
Hakkari'de doğal güzelliği ve birçok noktada akan şelaleleriyle öne çıkan Sineber Kanyonu, kavurucu yaz sıcağından kaçmak isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri oldu. Şırnak'ta 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'ndaki tektonik göller turizme kazandırılmayı bekliyor.