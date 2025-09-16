Sincan’da lastik dükkanı kundaklandı! O anlar kamerada

Ankara’nın Sincan ilçesinde ikinci el araç lastiği satan bir dükkan kimliği belirsiz kişi tarafından ateşe verildi. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş yerinde ve binada hasar oluşurken, kundaklama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

