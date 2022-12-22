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Sincan Belediyesi'nden takdir gören yatırımlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.12.2022 16:52
Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Hareket Eden Sincan Belediyesi, Yediden Yetmişe Herkese Kucak Açmaya Çalışıyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu’na gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği projelerini anlattı.
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