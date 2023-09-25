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Sincabın meşe palamudu keyfi

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Giriş: 25.09.2023 16:22
Adana’da sincapların meşe palamudu keyfi ilginç görüntüler oluşturdu. Bir kızıl sincap meşe palamudunun kabuğunu çıkararak böyle yedi.
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