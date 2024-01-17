17 Ocak 2024, Çarşamba
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Sınavsız ehliyet vaadi ile milyonlar alıyorlar! Kılık değiştirip sınava giriyorlar
Ehliyet almak isteyenlerin yerine sınava giren 'joker şirketleri' büyük bir sektöre dönüştü. Jokerler fiziksel olarak benzeyen sürücülerin yerine sınava giriyor. 'Sınav yok, kurs yok, beklemek yok' diyerek müşteri çeken şirketler, 12 bin TL'ye sınavsız ehliyet vadediyor.