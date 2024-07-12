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Sınav esnasında okul çöktü! Çökme sonucunda 16 öğrenci hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2024 19:22
Nijerya'da bir okul sınav esnasında çöktü. Plateau eyaletine bağlı Jos North bölgesindeki okulun enkazı altında kalan 16 öğrenci hayatını kaybetti. Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA) tarafından yapılan açıklamada, iki katlı okulun sabah saatlerinde çöktüğü doğrulanırken, “NEMA ve diğer kuruluşlar şu anda arama ve kurtarma operasyonlarını yürütmektedir” ifadeleri kullanıldı. Çökmenin nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmazken, bölge sakinleri olayın eyalette 3 gün boyunca etkili olan şiddetli yağışların ardından yaşandığını belirtti. Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da bina standartlarının sıkı olmaması, düşük kalite malzeme kullanımı ve ihmallerin olması nedeniyle bina çökmeleri oldukça yaygın olduğu bildirildi.
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