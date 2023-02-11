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Sinan Akçıl’dan yürek ısıtan görüntü! Depremzede Duru ile düet yaptı sosyal medyaya damga vurdu

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Giriş: 11.02.2023 17:13
Türkiye depremzedeler için tek yürek oldu. Vatandaşlar yaraları sarabilmek için bölgeye yardım yağdırırken ünlü isimler de elini taşın altına koydu. Kimi sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla çalışmalara destek olurken kimi de afet bölgesine giderek canla başla çalışmaya başladı. O isimlerden biri de şarkıcı Sinan Akçıl oldu. Depremzedelerle bir araya gelen şarkıcı küçük Duru düet yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Akçıl, "Çok üzgünüm ama Yılın düeti konusu az önce Antakya Hatay'da Duru ile kapanmıştır" dedi. O anlar büyük ilgi gördü.
Sinan Akçıl’dan yürek ısıtan görüntü! Depremzede Duru ile düet yaptı sosyal medyaya damga vurdu
Sinan Akçıl’dan yürek ısıtan görüntü! Depremzede Duru ile düet yaptı sosyal medyaya damga vurdu
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