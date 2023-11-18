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Simpsonlar’dan yeni din pazarlaması: Homer Simpson Kubbetü’s Sahra’da ‘Hrismüsyahudi’ tabiriyle topluma sesleniyor! Hedef dünyada tek din mi?

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Giriş: 18.11.2023 23:11
ABD yapımı olan 1989 yılında animasyon durum komedisi olarak bilinen Simpsonlar, dünyada yaşanan her kaosun ardından, ilgili bölümleriyle gündeme geliyor. Daha önce Trump'ın Başkanlık koltuğundan kalkacağını izletmiş ve yerini gerçekten de Biden'a bırakmıştı. Öte yandan geçtiğimiz yıl Türkiye'de yaşanan depremle ilgili de bir sahne gündemde yer almıştı. Bu durum Simpsonlar'ın kehanetleri olarak nitelendirilirken katil İsrail'in yıllardır Kudüs'le ilgili Filistinlilere uyguladığı baskı ve işgal eylemleri 7 Ekim'den bu yana soykırıma dönüştü. Dünya gündemini sarsan olaylar Simpsonlar'ın 2020 yılından bir sahneyi akıllara getirdi. Kudüs'te canlandırılmış olması ve tek din vurgusu yapılması bölümün en dikkat çeken kısmı oldu. Küresel baskıların dünyadaki asıl hedefi tek din mi? İşte Simpsonlar'daki o sahne...
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