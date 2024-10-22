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Simitçi Fethullah Gülen'in ölümünü tatlı dağıtarak kutladı

Simitçi Fethullah Gülen'in ölümünü tatlı dağıtarak kutladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.10.2024 14:37
Düzce'de bir simitçi, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünü vatandaşlara tatlı dağıtarak kutladı.
Simitçi Fethullah Gülen’in ölümünü tatlı dağıtarak kutladı
Simitçi Fethullah Gülen'in ölümünü tatlı dağıtarak kutladı
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