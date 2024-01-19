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Şimdiye kadar böylesi görülmedi! 64 metre çapında! Dehşet veren görüntüler Karaman'dan

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Giriş: 19.01.2024 09:54
Karaman'ın Ayrancı ilçesinde, çapı yaklaşık 63 metre, derinliği ise 35 metreyi bulan obruk oluştu. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümde oluşumun, çapı itibarıyla Karaman'ın en büyük obruğu olduğu tespit edildi.
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