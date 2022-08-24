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Silivri’de şaşkına çeviren görüntü! Gören telefona sarıldı

İHA
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Giriş: 24.08.2022 08:24
Silivri Gümüşyaka sahilinde tekneyle tur atmaya çıkan vatandaşlar denizde beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. O anları cep telefonuyla kayda aldılar.
Şaşkına çeviren görüntü! Gören telefona sarıldı ŞAŞKINA ÇEVİREN GÖRÜNTÜ! GÖREN TELEFONA SARILDI

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