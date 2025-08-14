15 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Silivri’de sanayi çalışanları anız yangınını söndürdü
Silivri’de sanayi çalışanları anız yangınını söndürdü

Silivri’de sanayi çalışanları anız yangınını söndürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2025 23:30
Yangın, öğle saatlerinde Silivri Ortaköy Sanayi Sitesi yakınlarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangını çevrede paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, sanayi bölgesine yaklaşınca fabrika çalışanları vakit kaybetmeden harekete geçti. Ellerine aldıkları yangın söndürme tüpleri ve hortumlarla yangına müdahale eden çalışanlar, alevlerin sanayi alanına sıçramasını engelledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, soğutma çalışmaları yaparak yangının tamamen söndürüldüğünü bildirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Silivri’de sanayi çalışanları anız yangınını söndürdü
Marmara’da müsilaja karşı sıkı takip
Marmara'da müsilaja karşı sıkı takip
Kuzey Marmara Otoyolu’nda gişelerde feci kaza!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişelerde feci kaza!
Pazaryeri’nde çıkan yangına hızlı müdahale felaketi önledi
Pazaryeri'nde çıkan yangına hızlı müdahale felaketi önledi
5 katlı apartmanın 4’üncü katında çıkan yangın korkuttu
5 katlı apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın korkuttu
Muş’ta yaşlı bireyler için çalıştay düzenlendi
Muş’ta yaşlı bireyler için çalıştay düzenlendi
Kıraathaneye dalan otomobil köylülere dehşeti yaşattı!
Kıraathaneye dalan otomobil köylülere dehşeti yaşattı!
Ecel inşaat işçisini ağaç altında dinlenirken yakaladı
Ecel inşaat işçisini ağaç altında dinlenirken yakaladı
Ordu’da freni patlayan kepçe uçurumdan yuvalandı!
Ordu'da freni patlayan kepçe uçurumdan yuvalandı!
Ham petrol tankeri Boğaz’da arıza yaptı!
Ham petrol tankeri Boğaz’da arıza yaptı!
Adana’da etil alkol üretim tesisinde yangın
Adana'da etil alkol üretim tesisinde yangın
Kozan’daki traktör kazasında 1 kişi yaralandı
Kozan'daki traktör kazasında 1 kişi yaralandı
Kavgaya karışan iş adamı ve şoförü tutuklandı
Kavgaya karışan iş adamı ve şoförü tutuklandı
Daha Fazla Video Göster