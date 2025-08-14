Silivri’de sanayi çalışanları anız yangınını söndürdü

Yangın, öğle saatlerinde Silivri Ortaköy Sanayi Sitesi yakınlarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangını çevrede paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, sanayi bölgesine yaklaşınca fabrika çalışanları vakit kaybetmeden harekete geçti. Ellerine aldıkları yangın söndürme tüpleri ve hortumlarla yangına müdahale eden çalışanlar, alevlerin sanayi alanına sıçramasını engelledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, soğutma çalışmaları yaparak yangının tamamen söndürüldüğünü bildirdi.

