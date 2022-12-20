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Silivri'de sahte alkol operasyonu

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.12.2022 11:59
İstanbul İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından Silivri'de sahte alkol üretim ve şişeleme yapıldığı tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
Silivri’de sahte alkol operasyonu
Silivri'de sahte alkol operasyonu
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