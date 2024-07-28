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Silivri'de korkutan kaza araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı

Silivri'de korkutan kaza araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2024 14:37
Silivri'nin Semizkumlar mevkiinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil savrularak önündeki araca çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
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