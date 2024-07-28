28 Temmuz 2024, Pazar
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Silivri'de korkutan kaza araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı
Silivri'nin Semizkumlar mevkiinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil savrularak önündeki araca çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.