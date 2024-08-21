21 Ağustos 2024, Çarşamba
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Silivri’de kaşla göz arasında bilgisayar hırsızlığı
İstanbul Silivri’de restorana satış yapmak için giden hırsız, masanın üzerinde bulunan bilgisayarı gözüne kestirerek çaldı. Kaşla göz arasında bilgisayarın çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.