Silivri’de iki otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada!

Silivri Semizkumlar mevkiinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil savrularak önündeki araca çarptı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kaza başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

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