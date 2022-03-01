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Silivri’de çürüyen üst geçit bölge haklını korkuttu: Sallanıyor çökme tehlikesi var

DHA
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Giriş: 01.03.2022 10:30
İstanbul'un Silivri ilçesinde, D-100 Karayolu üzerinden geçen üst geçit bakımsız yapılmaması sebebiyle çürüdü. Yayaların geçtiği üst geçit bu haliyle risk saçıyor. Yayalar, çökme riski bulunan üst geçidin yenilenmesini talep ediyor.
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