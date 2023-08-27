27 Ağustos 2023, Pazar
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Silivri'de büfeye silahlı saldırı anı kamerada: 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Silivri'de bir büfede yaşanan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Silivri'de iddiaya göre, içki almak için büfeye gelen 2 kişi saatin geç olması nedeniyle kendilerine satış yapılmayınca sinirlendi. Market çalışanıyla 2 şüpheli arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra kalabalık bir grupla büfeye geri gelen şüphelilerden biri elindeki silahla hem market çalışanına hem de çevrede bulunanlara ateş açtı. Silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.Yaşanan gerginlik ve silahla ateş açılan anlar kameraya yansıdı.