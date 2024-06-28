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Şile'nin şirin mahallesi "Oruçoğlu"! Ananaslı, ejder meyveli, güllü sirke...

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.06.2024 18:26
Her hafta İstanbul’un farklı mahallerinde halen devam eden köy hayatını ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Bugün de sizleri Şile’nin Oruçoğlu Mahallesi’ne götüreceğiz. Bakın mahallede köy hayatı halen nasıl devam ediyor. İşte görüntüler…
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Şile’nin şirin mahallesi Oruçoğlu!
Şile'nin şirin mahallesi "Oruçoğlu"!
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